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  • Майже розміром з людину: у Дніпрі на Перемозі рибалка виловив гігантського товстолоба (ФОТО)

Майже розміром з людину: у Дніпрі на Перемозі рибалка виловив гігантського товстолоба (ФОТО)

Сьогодні 15:16
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Дніпрянин похвастався своїм величеньким уловом.

Новости Днепра про Майже розміром з людину: у Дніпрі на Перемозі рибалка виловив гігантського товстолоба (ФОТО)

15-кілограмового товстолоба спіймав дніпрянин на Перемозі, повідомляють у місцевих Facebook-спільнотах.

Таку рибку можна зустріти майже у будь-якій частині річки Дніпро, а також прилеглих річок та водосховищ. Загалом, товстолобики можуть сягати ваги до 40 кг, тож це ще ненайбільший улов. 

Втім, зважаючи на те, що рибку виловили в межах житлового масиву, це достатньо поважне досягнення. Подробиці полювання рибалка не розголошував. 

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Новости Днепра про Майже розміром з людину: у Дніпрі на Перемозі рибалка виловив гігантського товстолоба (ФОТО)Українська

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