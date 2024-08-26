Майже розміром з людину: у Дніпрі на Перемозі рибалка виловив гігантського товстолоба (ФОТО)

15-кілограмового товстолоба спіймав дніпрянин на Перемозі, повідомляють у місцевих Facebook-спільнотах.
Таку рибку можна зустріти майже у будь-якій частині річки Дніпро, а також прилеглих річок та водосховищ. Загалом, товстолобики можуть сягати ваги до 40 кг, тож це ще ненайбільший улов.
Втім, зважаючи на те, що рибку виловили в межах житлового масиву, це достатньо поважне досягнення. Подробиці полювання рибалка не розголошував.
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