Майже півтисячі окупантів: Генштаб про втрати рф в Україні за добу
Майже півтисячі окупантів: Генштаб про втрати рф в Україні за добу
Сьогодні 09:30
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3935 (+4) од,
бойових броньованих машин – 7642 (+6) од,
артилерійських систем – 3766 (+20) од,
РСЗВ – 601 од,
засоби ППО – 363 (+1) од,
літаків – 314 од,
гелікоптерів – 300 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),
крилаті ракети – 1183 од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
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