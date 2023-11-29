Майже кам’яний вік: у студмістечку на Лазаряна у Дніпрі немає ні тепла, ні світла

Тепла немає зовсім, а світло відключають на 5 годин за графіком. Так живуть мешканці гуртожитків за адресами Лазаряна 1-10, який належить Українському державному університету науки і технологій (раніше ДІІТ – ред). Люди розповідають, що наразі в студмістечку окрім студентів знаходяться також переселенці.
Прошу допомоги. Розповім, що відбувається. Дніпро, гуртожиток ДІІТу, також мешкають люди, яких війна залишила без дому, без речей. У гуртожитку 3 немає опалення. Вимикають світло на 5 годин поспіль. Сьогодні на двох поверхах немає світла з вечора. Що позбавляє можливості людям зігрітися хоч якось. Допоможіть! Не можна так із людьми, – пишуть мешканці містечка.
На погані умови життя люди поскаржилися в телеграм-каналі Геннадія Корбана.
Вони надіслали графік відключень світла. Світло вимикають на 5 годин ввечері раз на три дні. У кожного поверху – свій графік. Але іноді його не дотримуються і електроенергії немає більше 12 годин.
Така ж ситуація в університетському гуртожитку на проспекті Гагаріна 11.
Гуртожиток 2, немає тепла, просимо допомогти, замерзаємо, – написали вони.
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