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  • Майже “бандеромобіль”: у Дніпрі курсує маршрутка з гігантським українським стягом в салоні

Майже “бандеромобіль”: у Дніпрі курсує маршрутка з гігантським українським стягом в салоні

Сьогодні 13:22
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У Дніпрі помітили патріотичну маршрутку.

Новости Днепра про Майже

У салоні автобусу №120, який курсує з центру міста до житлового масиву Перемога-6 помітили гігантський державний стяг. Його повісили над головами пасажирів, тому перше що бачать дніпряни заходячи в маршрутку – український прапор. Фото виклали в міських телеграм-каналах.

Декор автобусу пасажирам подобається, деякі навіть жартують, що це той самий “бандеромобіль”, яким лякають росіян ворожі пропагандисти.

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