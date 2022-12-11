Майже “бандеромобіль”: у Дніпрі курсує маршрутка з гігантським українським стягом в салоні

У салоні автобусу №120, який курсує з центру міста до житлового масиву Перемога-6 помітили гігантський державний стяг. Його повісили над головами пасажирів, тому перше що бачать дніпряни заходячи в маршрутку – український прапор. Фото виклали в міських телеграм-каналах.
Декор автобусу пасажирам подобається, деякі навіть жартують, що це той самий “бандеромобіль”, яким лякають росіян ворожі пропагандисти.
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