Майже 900 тис. грн допомоги на ліки: місто попри війну продовжує піклуватись про мешканців пільгових категорій

Попри повномасштабне вторгнення рф до України, Дніпро робить усе можливе, аби забезпечувати мешканців належними соціальними послугами та допомогами.

Одна з таких – санаторно-курортне лікування. Нині ця послуга за державний кошт призупинена. Проте міська влада знайшла можливість продовжувати оздоровлювати дніпрян та вимушених переселенців пільгових категорій.

Другий рік поспіль Зоя Баженова возить онуку до санаторію на захід України. Жінка вже двічі покидала рідні домівки через війну. Уперше їй довелось виїхати з рідного Узбекистану в 1990 році, а вдруге – з Донецька у 2014-му. Нині ж пані Зоя постійно доглядає 14-річну онуку, в якої уроджене неврологічне захворювання.

«Торік ми дізнались про цю програму, в якій самі можемо обрати санаторій, а Дніпро повністю покриє вартість путівки. Самостійно наша родина не змогла б потягнути таку суму на оздоровлення, адже квартиру ми орендуємо», – дякує Зоя Баженова і додає, що вже написала заяву і на наступний рік, аби оздоровити онуку.

У цілому ж у 2023 році майже 6 сотень мешканців пільгової категорії змогли потрапити до санаторіїв коштом міського бюджету Дніпра.

«Ми організовуємо санаторно-курортне лікування таких пільгових категорій, як особи з інвалідністю із супровідниками, учасники бойових дій в Афганістані та на території інших держав, мешканці міста, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи категорій 1 та 2. Звичайно, вимушені переселенці цих пільгових категорій також мають право отримати допомогу на оздоровлення. Для цього ми укладаємо тристоронні договори між департаментом соціальної політики, пільговиками та санаторно-курортними закладами. Тобто мешканці Дніпра можуть обрати санаторій на території України, який має необхідну ліцензію та акредитацію, прийти до управління соцзахисту за місцем реєстрації з пакетом документів – і далі вони потрапляють у чергу. Кошти за оздоровлення наш департамент виплачує напряму санаторію», – прокоментувала начальниця відділу з питань оздоровлення населення управління соціального захисту департаменту соціальної політики ДМР Ольга Мироненко.

Загалом цьогоріч оздоровлять 242 дитини з інвалідністю із супровідниками, 103 учасники бойових дій та 249 містян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Водночас Дніпро продовжує підтримувати і постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та учасників бойових дій в Афганістані, інвалідів війни з їхнього числа. Для них місто виділяє матеріальну допомогу на медикаменти та лікування.

Цю допомогу отримує і Володимир Хоменко. Чоловік у 1986 році працював начальником зв’язку та супроводжував колони до місця Чорнобильської трагедії впродовж 2,5 місяців. Доза опромінення дала про себе знати – у чоловіка розвинувся атеросклероз нижніх кінцівок з непрохідністю вен 80 %. Матеріальну допомогу витрачає на медикаменти, які не передбачені програмою «Доступні ліки».

«Якщо необхідні медикаменти мені не прокапувати двічі на рік, то я попросту можу залишитись без ніг. Тож я дуже вдячний», – прокоментував пан Володимир.

Звернутись по цю допомогу можна до двох міських організацій – «Союз Чорнобиль України» та «Дніпропетровське міське об’єднання ветеранів Афганістану».

«Далі потрібно надати пакет документів та написати заяву. І вже потім голови цих організацій надають нам перелік та суму скільки та кому потрібно виплатити. Цьогоріч 43 чорнобильці отримали допомогу на загальну суму 659 тис. грн, а 28 учасників бойових дій в Афганістані та інваліди війни з їхнього числа – 200 тис. грн», – підсумував головний спеціаліст управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Володимир Плаксій.

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