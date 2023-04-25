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Майже 700 окупантів та 24 БПЛА: втрати окупантів за добу

Сьогодні 10:00
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За даними на ранок вівторка, 25 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 187 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 94 одиниці російської техніки та озброєння.

Новости Днепра про Майже 700 окупантів та 24 БПЛА: втрати окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3688 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 7151 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2863 (+14) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО – 291 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31) од,
  • спеціальна техніка – 345 (+6)

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Новости Днепра про Майже 700 окупантів та 24 БПЛА: втрати окупантів за добуУкраїнська Новости Днепра про Майже 700 окупантів та 24 БПЛА: втрати окупантів за добуРусский

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