Майже 700 окупантів та 24 БПЛА: втрати окупантів за добу

За даними на ранок вівторка, 25 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 187 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 94 одиниці російської техніки та озброєння.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3688 (+5) од,

бойових броньованих машин – 7151 (+12) од,

артилерійських систем – 2863 (+14) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО – 291 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31) од,

спеціальна техніка – 345 (+6)

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