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Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб про втрати Росії в Україні

Сьогодні 09:30
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За даними ранку четверга, 20 квітня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 184420 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БММ і 10 БПЛА.

Новости Днепра про Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб про втрати Росії в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3667 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7120 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2825 (+6) од,
  • РСЗВ – 539 (+1) од,
  • засоби ППО – 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
  • спеціальна техніка – 332 (+2)

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Новости Днепра про Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб про втрати Росії в УкраїніУкраїнська Новости Днепра про Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб про втрати Росії в УкраїніРусский

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