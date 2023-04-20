Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб про втрати Росії в Україні
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб про втрати Росії в Україні
Сьогодні 09:30
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За даними ранку четверга, 20 квітня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 184420 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БММ і 10 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3667 (+2) од,
бойових броньованих машин – 7120 (+10) од,
артилерійських систем – 2825 (+6) од,
РСЗВ – 539 (+1) од,
засоби ППО – 285 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 293 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
крилаті ракети – 911 (+0),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
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