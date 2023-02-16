Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб розповів про втрати ворога
Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб розповів про втрати ворога
Сьогодні 08:30
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За даними на ранок четвер, 16 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 140 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків та 10 ББМ і вертоліт.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 140460 (+690) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3296 (+6) од,
бойових броньованих машин – 6517 (+10) од,
артилерійських систем – 2306 (+3) од,
РСЗВ – 466 (+0) од,
засоби ППО – 239 (+3) од,
літаків – 298 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),
крилаті ракети – 857 (+0),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од,
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