Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб розповів про втрати ворога

За даними на ранок четвер, 16 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 140 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків та 10 ББМ і вертоліт.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 140460 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3296 (+6) од,

бойових броньованих машин – 6517 (+10) од,

артилерійських систем – 2306 (+3) од,

РСЗВ – 466 (+0) од,

засоби ППО – 239 (+3) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),

крилаті ракети – 857 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од,

спеціальна техніка – 219 (+0).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: