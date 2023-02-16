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Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб розповів про втрати ворога

Сьогодні 08:30
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За даними на ранок четвер, 16 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 140 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків та 10 ББМ і вертоліт.

Новости Днепра про Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб розповів про втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 140460 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3296 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 6517 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2306 (+3) од,
  • РСЗВ – 466 (+0) од,
  • засоби ППО – 239 (+3) од,
  • літаків – 298 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),
  • крилаті ракети – 857 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 219 (+0).

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Новости Днепра про Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб розповів про втрати ворогаУкраїнська Новости Днепра про Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб розповів про втрати ворогаРусский

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