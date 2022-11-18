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Почти 30% Украины заминировано – ГСЧС

Сьогодні 19:45
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Площа та об’єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Новости Днепра про Почти 30% Украины заминировано - ГСЧС

В Україні заміновано 30% території. Про це заявив очільник ДСНС України Сергій Крук в ефірі телемарафону.

Він додав, що за масштабами це як дві держави Австрія.

«Площа та об’єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом», – додав очільник Служби.

Крук зазначив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. – територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. – Миколаївська.

«На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам. Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину», – сказав голова ДСНС.

На Херсонщину та Миколаївщину направлено значну кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.

«Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини», – поінформував керівник відомства.

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