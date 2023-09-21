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Майстри маскування: мешканці Дніпра та Одеси сховалися у пустому причепі, щоб втекти з України (ВІДЕО)

Сьогодні 20:46
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Чоловіки сховалися у порожньому причепі вантажівки, щоб проїхати митний контроль, але їх викрили прикордонники.

Новости Днепра про Майстри маскування: мешканці Дніпра та Одеси сховалися у пустому причепі, щоб втекти з України (ВІДЕО)

Про це повідомили в Держприкордонній службі. 

Шестеро жителів Дніпропетровщини, Одещини та Донеччини намагалися виїхати до Молдови у причепі фури. Втім, на транзитній ділянці дороги Маяки-Удобне вантажівку зупинили прикордонники, які перевіряли вміст транспорту перед митницею.

Всередині пустого причепа знаходилися шестеро чоловіків призовного віку. Як виявилося пізніше, вони намагалися нелегально перетнути кордон. Перед цим ухилянти домовилися з перевізниками, що ті без проблем провезуть їх до Молдови. Контакти знайшли в закритому телеграм-каналі. 

Поруч з вантажівкою їхав легковий автомобіль, де сидів один з організаторів подорожі. Чоловік пильнував за клієнтами, проте це не допомогло і план зірвався. 

За поїздку чоловіки віддали від 4 до 5 тисяч доларів. Організатору повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Ухилянтів забрали до відділку та виписали адмінпротоколи за спробу нелегального перетину кордону.

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Новости Днепра про Майстри маскування: мешканці Дніпра та Одеси сховалися у пустому причепі, щоб втекти з України (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Майстри маскування: мешканці Дніпра та Одеси сховалися у пустому причепі, щоб втекти з України (ВІДЕО)Русский

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