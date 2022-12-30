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  • Майстер зник безвісти: мешканка Дніпра цілий рік чекає на своє авто, яке віддала на ремонт

Майстер зник безвісти: мешканка Дніпра цілий рік чекає на своє авто, яке віддала на ремонт

Сьогодні 11:10
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Дніпрянка рік чекає своє авто, яке вона віддала в ремонт.

Новости Днепра про Майстер зник безвісти: мешканка Дніпра цілий рік чекає на своє авто, яке віддала на ремонт

До поліції звернулася 20-річна мешканка Дніпра, яка повідомила, що їй майже рік не віддають авто, яке вона віддала в ремонт. Про це повідомили в міськраді Дніпра.

За словами заявниці, рік тому вона віддала свій Мерседес з іноземною реєстрацією на ремонт малознайомому чоловікові. Авто їй досі не віддали, а з майстром вона зв’язатися не може та місцезнаходження машини не знає.

Чому жінка звернулася до правоохоронців тільки зараз – не уточнюється.

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Новости Днепра про Майстер зник безвісти: мешканка Дніпра цілий рік чекає на своє авто, яке віддала на ремонтУкраїнська

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