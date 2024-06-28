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Майстер-класи, вистави та екскурсії: куди піти у Дніпрі на вихідних

Сьогодні 08:12
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Мешканців Дніпра запрошують на цікаві заходи, що проводитимуться на вихідних.

Новости Днепра про Майстер-класи, вистави та екскурсії: куди піти у Дніпрі на вихідних

Афішу подій на 28-30 червня опублікували на офіційному порталі Дніпровської міської ради.

Сьогодні, 28 червня, увечері можна відвідати такі заходи:

  • 18:00 – ВСУПЕРЕЧ — живі емоції за документальними текстами у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;
  • 18:00 – балет «Лісова пісня» у Дніпровському академічному театрі опери та балету;
  • 18:30 – ANIME. PART 2  у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.

У суботу 29 червня:

  • 10:00 – 18:00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини Часу»;
  • 10:00 – 18:00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї, вул. Шевченка, 21;
  • 14:00 – майстер-клас «Українська вибійка» у Музеї історії Дніпра, вул. Воскресенська, 14;
  • 15:00 – трагікомедія #поїхатинеможназалишитися у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!»;
  • 16:00 – МАДАМ РУБІНШТЕЙН — історія легендарного успіху у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;
  • 17:00 –  «РОК в ОПЕРІ» у Дніпровському академічному театрі опери та балету.

У неділю 30 червня

  • 11:00 – JAZZ FOR KIDS 4+ у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана;
  • 15:00 – пішохідна екскурсія «Міські площі» «Мандруй Дніпром. Офіційні міські туристичні маршрути». Старт: Успенська площа, 5. Фініш: Троїцька площа;
  • 16:00 –  СПАЛЬНЯ САЛЬВАДОРА — комедія у ритмі танго у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;
  • 17:00 – ГРАНД-КОНЦЕРТ – закриття 50-го театрального сезону у Дніпровському академічному театрі опери та балету;
  • 17:00 – BANDURA COVER SHOW у  Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.

Окрім того, вчора ми писали, які розважальні заходи запланували у Дніпрі до Дня Конституції. Зокрема вони проводитимуться у парку Шевченка, а також у сквері Металургів. 

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Новости Днепра про Майстер-класи, вистави та екскурсії: куди піти у Дніпрі на вихіднихУкраїнська Новости Днепра про Майстер-класи, вистави та екскурсії: куди піти у Дніпрі на вихіднихРусский

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