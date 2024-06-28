Майстер-класи, вистави та екскурсії: куди піти у Дніпрі на вихідних
Мешканців Дніпра запрошують на цікаві заходи, що проводитимуться на вихідних.
Афішу подій на 28-30 червня опублікували на офіційному порталі Дніпровської міської ради.
Сьогодні,
28 червня, увечері можна відвідати такі заходи: 18:00 – ВСУПЕРЕЧ — живі емоції за документальними текстами у Дніпровському академічному театрі драми та комедії; 18:00 – балет «Лісова пісня» у Дніпровському академічному театрі опери та балету; 18:30 – ANIME. PART 2 у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.
У суботу
29 червня: 10:00 – 18:00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини Часу»; 10:00 – 18:00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї, вул. Шевченка, 21; 14:00 – майстер-клас «Українська вибійка» у Музеї історії Дніпра, вул. Воскресенська, 14; 15:00 – трагікомедія #поїхатинеможназалишитися у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!»; 16:00 – МАДАМ РУБІНШТЕЙН — історія легендарного успіху у Дніпровському академічному театрі драми та комедії; 17:00 – «РОК в ОПЕРІ» у Дніпровському академічному театрі опери та балету.
У неділю
30 червня: 11:00 – JAZZ FOR KIDS 4+ у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана; 15:00 – пішохідна екскурсія «Міські площі» «Мандруй Дніпром. Офіційні міські туристичні маршрути». Старт: Успенська площа, 5. Фініш: Троїцька площа; 16:00 – СПАЛЬНЯ САЛЬВАДОРА — комедія у ритмі танго у Дніпровському академічному театрі драми та комедії; 17:00 – ГРАНД-КОНЦЕРТ – закриття 50-го театрального сезону у Дніпровському академічному театрі опери та балету; 17:00 – BANDURA COVER SHOW у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.
Окрім того, вчора ми писали, які розважальні заходи
у Дніпрі до Дня Конституції. Зокрема вони проводитимуться у парку Шевченка, а також у сквері Металургів. запланували Читайте також:
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