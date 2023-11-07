Майданчик розбрату: у Дніпрі сусіди сперечаються з матусями, які разом з дітьми залазять на дитячі гірки

У Дніпрі сваряться через матусь, які залазять на дитячі ігрові конструкції разом зі своїми малюками.

Конфлікт виник через новий дитячий майданчик на Клинчику (ред. це народна назва, офіційна – вулиця Придніпровська, 1) який встановили недавно. Як розповідає пані Юлія, до цього діти гралися на аварійних ігрових елементах, які місцеві батьки ремонтували своїм коштом і своїми силами, оскільки майданчик не стояв на балансі міста.

Коли новий майданчик встановили, то сюди почали приходити люди з інших дворів. Жінка зазначає, що вона не проти, щоб діти гралися, але обурена батьками, які разом з ними залазять на гірки.

Ми мешканці двору дуже цінимо такий подарунок від місцевої влади, але є такі «гості» які думають лише про свій комфорт та вважають, що їм усі винні. Дамочки були не проти щоб ці відео потрапили в інтернет тому хотілося б прославити таких «пофігісток», – пише Юлія.

Через цю ситуацію у мережі розгорілася палка дискусія. Зокрема, у спільноті “Райончик”, де розпочали обговорення.

Аргумент автора: Якщо боїтеся що впадуть, грайтеся на інших конструкціях майданчика. А ця не розрахована на навантаження дорослих. Коли розламається (а воно розламається), то нам знову ремонтувати. А коли вже набридне ремонтувати – то не буде майданчика ще років 30-40, поки знов не вибігаємо-витребуємо-підписи-звернення і все таке інше.



Аргумент матусь на гірці: Дитина хоче – дитина повинна це отримати. Я переживаю, щоб дитина не впала, тому я буду з нею будь-де. А якщо щось там поламається – то нехай влада ремонтує чи мерщій робить нове, “ми платимо податки” і все таке інше.

Думки розділилися. Хтось погоджується з автором допису та вважає, що якщо матусі переживають за здоров’я дітей, тоді малі повинні гратися у місцях, де це безпечно, а на гірки та інші ігрові конструкції вилазити, коли доростуть. Або ж дорослі мають притримувати малюків знизу, не залізаючи разом з ними.

Решта не вважає, що тендітна матуся з дитиною може нашкодити конструкціям, а якщо вони розваляться, то значить зроблені з неякісних матеріалів, тому питання вже до тих, хто їх встановлював. Ба більше, при вході на майданчик не зазначається, що є якісь вагові чи вікові обмеження, і це не приватна власність.

Почитати більше аргументів за і проти та взяти участь в дискусії можна ТУТ.

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