Майданчик розбрату: у Дніпрі сусіди сперечаються з матусями, які разом з дітьми залазять на дитячі гірки

Конфлікт виник через новий дитячий майданчик на Клинчику (ред. це народна назва, офіційна – вулиця Придніпровська, 1) який встановили недавно. Як розповідає пані Юлія, до цього діти гралися на аварійних ігрових елементах, які місцеві батьки ремонтували своїм коштом і своїми силами, оскільки майданчик не стояв на балансі міста.
Коли новий майданчик встановили, то сюди почали приходити люди з інших дворів. Жінка зазначає, що вона не проти, щоб діти гралися, але обурена батьками, які разом з ними залазять на гірки.
Ми мешканці двору дуже цінимо такий подарунок від місцевої влади, але є такі «гості» які думають лише про свій комфорт та вважають, що їм усі винні. Дамочки були не проти щоб ці відео потрапили в інтернет тому хотілося б прославити таких «пофігісток», – пише Юлія.
Якщо боїтеся що впадуть, грайтеся на інших конструкціях майданчика. А ця не розрахована на навантаження дорослих. Коли розламається (а воно розламається), то нам знову ремонтувати. А коли вже набридне ремонтувати – то не буде майданчика ще років 30-40, поки знов не вибігаємо-витребуємо-підписи-звернення і все таке інше.
Аргумент матусь на гірці:
Дитина хоче – дитина повинна це отримати. Я переживаю, щоб дитина не впала, тому я буду з нею будь-де. А якщо щось там поламається – то нехай влада ремонтує чи мерщій робить нове, “ми платимо податки” і все таке інше.
Почитати більше аргументів за і проти та взяти участь в дискусії можна ТУТ.
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