Людину, яку шукали у Кривому Розі під завалами, знайшли мертвою: рятувальна операція завершена

На жаль, кількість загиблих у результаті удару по Кривому Рогу зросла до одинадцяти.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Пошуково-рятувальна операція завершена.

Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних. Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, рано-вранці у Кривому Розі пролунали вибухи. Окупанти вдарили ракетами у декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста. Влучили у житлову п’ятиповерхівку. Там загорілися квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Також росіяни поцілили в приватне та автомобільне підприємства, пошкодження є й у рятувальному підрозділі.

28 людей отримали поранення, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лукашук показав, як виглядає будинок у Кривому Розі після ракетного удару.

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