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  • Люди кричать з-під завалів: у мережі показали моторошне відео з місця влучання російської ракети в Дніпрі

Люди кричать з-під завалів: у мережі показали моторошне відео з місця влучання російської ракети в Дніпрі

Сьогодні 17:06
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14 січня на житловий будинок у Дніпрі, де мешкали мирні люди, Росія скорегувала свої ракети. Рятувальники дістають цивільних з-під завалів майже повністю зруйнованої багатоповерхівки.

Новости Днепра про Люди кричать з-під завалів: у мережі показали моторошне відео з місця влучання російської ракети в Дніпрі

У мережі показали відео з місця російського терору, де чутно, як дніпряни кричать з-під завалів від болю, благаючи про порятунок. 

Моторошні кадри стали вірусними в мережі. 

Нагадаємо, за попердньою інформацією, є десятеро поранених, двоє з яких – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, де за їхні життя борються медики. 

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Новости Днепра про Люди кричать з-під завалів: у мережі показали моторошне відео з місця влучання російської ракети в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Люди кричать з-під завалів: у мережі показали моторошне відео з місця влучання російської ракети в ДніпріРусский

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