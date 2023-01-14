Люди кричать з-під завалів: у мережі показали моторошне відео з місця влучання російської ракети в Дніпрі

14 січня на житловий будинок у Дніпрі, де мешкали мирні люди, Росія скорегувала свої ракети. Рятувальники дістають цивільних з-під завалів майже повністю зруйнованої багатоповерхівки.

У мережі показали відео з місця російського терору, де чутно, як дніпряни кричать з-під завалів від болю, благаючи про порятунок.

Моторошні кадри стали вірусними в мережі.

Нагадаємо, за попердньою інформацією, є десятеро поранених, двоє з яких – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, де за їхні життя борються медики.

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