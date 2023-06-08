Люди чекають під палючим сонцем: біля П’ятихаток зламався потяг Київ – Дніпро

Біля П’ятихаток зупинився потяг Київ – Дніпро. Наразі відомо, що у поїзда пошкоджений пантограф та контактна мережа, тому далі він не може курсувати. Наразі на місці працюють фахівці-залізничники.
Очевидці повідомляють, що чекають приїзду тягача, який допоможе забрати їх до наступної станції.
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