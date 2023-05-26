Людей врятувало диво: Філатов про ракетний удар по лікарні у Дніпрі

Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з наших лікарень.

Сьогодні росіяни атакували у Дніпрі лікарню. На жаль, є загиблі. 30 людей постраждали, серед них – двоє дітей.

З трьома людьми, які могли знаходитися на місці прильоту, й досі немає зв’язку.

Цю жахливу трагедію прокоментував мер Дніпра Борис Філатов. Він тільки повернувся з місця трагедії.

Денний ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Простими словами – психлікарню. Жодних військових об’єктів там і близько не було. ВЗАГАЛІ. Держава-терористка, вочевидь, вбачає собі загрозу вже навіть у підопічних психіатрії. Бо це просто країна мерзенних покидьків. Кількість жертв обстрілу досі підраховують. Дісталося і бідолашним тваринам прилеглої ветклініки, – написав мер Дніпра.

Він зазначив, що постраждалих могло бути більше – людей врятувало диво.

На момент атаки по лікарні там тривала «перезмінка». А лише кілька тижнів тому родини переселенців, що тимчасово проживали на другому поверсі медзакладу, як раз звідти виїхали. Тож, може, диво станеться ще раз. І ми знайдемо тих медпрацівників, з якими нині немає звʼязку. І що кількість жертв не зростатиме далі, – написав Філатов.

За його словами, за підсумками масованої ракетної атаки вночі і денного обстрілу у місті більше тисячі вибитих вікон. Є ушкодження дахів і комунікацій.

Усіх постраждалих прошу звертатися до адміністрацій у своїх районах. Витримаємо. І все відбудуємо, – написав мер Дніпра.

Не пробачимо! Помстимося!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: