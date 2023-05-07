Люблять символічні дати: українська розвідка попередила, що Росія може вдатися до провокацій на 9 травня

Своїми припущеннями розвідник поділився в ефірі телемарафону новин.
Він зазначив, що окупанти використовують подібного роду провокації ще з 2014 року, тож не виключено, що вони спробують до них вдатися і тепер.
“У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня”, – прокоментував Юсов.
Він також додав, що агресор може спрямувати провокації проти Білорусі. Наприклад, здійснити операцію під фальшивим прапором, аби знову спробувати втягнути білоруську армію у війну проти України. Юсов упевнений, що ніхто в цивілізованому світі не повірить російській стороні, проте це не виключає, що провокацій не буде.
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