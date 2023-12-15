Лукашук прокоментував статтю в Bild про те, що росіяни планують захопити Дніпро до 2026 року

Учора в німецькому виданні Bild опублікували статтю під назвою “Це військовий план Путіна до 2026 року” аналітика Юліана Рьопке, в якій зазначено, що росія планує продовжувати війну в Україні до 2026 року і планує захопити Дніпро, Харків та інші міста.

Сьогодні цей матеріал прокоментував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. За його словами, ця стаття – чергова російська ІПСО.

Нам всім слід розуміти, що росія постійно реалізує інформаційну кампанію для деморалізації України. Ця стаття є черговою спробою росії деморалізувати українське суспільство і створити тиск на наших партнерів на Заході, – зазначив він.

Лукашук навів кілька аргументів, чому він вважає, що це російська ІПСО.

По-перше, на його думку, важливо звернути увагу на контекст публікації цієї статті – вона з’явилася у період ключових подій, що стосуються України на міжнародному рівні, таких як голосування щодо початку переговорів вступу до ЄС та обговорення допомоги від Конгресу США.

Це вказує на спробу впливу на міжнародну думку щодо підтримки України, – зазначив Лукашук.

По-друге, автор матеріалу – аналітик, а не офіційна особа.

Це ще більше підкреслює суб’єктивність заяви. Аналітик сумнівної репутації, який «хайпує» саме на темі війни в нашій державі, – пише голова облради.

По-третє, у статті містяться твердження, які неможливо перевірити, але які чітко направлені на деморалізацію українців та партнерів, покликані визвати негативні емоції, тривожність та паніку.

Росіяни будь-яким способом намагаються розколоти й виснажити українське суспільство. Хочуть реалізувати стратегію «розʼєднуй та володарюй». Дезінформація завжди була потужною зброєю. Спотворення фактів, маніпулювання емоціями, перекручування реальності – наш ворог постійно намагається використовувати ці інструменти зі зрозумілою метою. Ми повинні розуміти ці спроби маніпулювати нашими емоціями та нашою свідомістю. Завжди важливо пам’ятати про інформаційну гігієну та критично ставитися до будь-яких новин, особливо тих, які можуть викликати паніку чи тривогу. Тому кожного разу, коли виходить будь-яка провокаційна стаття, аналізуйте її, включайте критичне мислення та здоровий скептицизм щодо неперевірених новин, – написав Лукашук.

Він також закликав усіх використовувати тільки перевірену інформацію з надійних джерел.

Так, нам зараз важко і непросто, але росія не має можливості продовжувати війну до 2026 року. Окупанти знають, що війна в Україні не завершиться на їхню користь. Також памʼятаємо, що санкції діють. Українці набагато сильніші, ніж думають наші вороги. Ми переможемо в цій війні! – додав Лукашук.

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