Лоукостер Ryanair наймає український персонал в очікуванні повернення після війни

Ryanair повідомив, що бере на роботу значну кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим до повернення в Україну, як тільки це буде безпечно зробити. Але не раніше, ніж закінчиться війна з Росією.
Про це заявив генеральний директор компанії Майкл О’Лірі, пише Reuters.
Ми наймаємо чимало українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно”, – заявив О’Лірі.
Зазначається, що до повномасштабної війни компанія планувала розглядала можливість базування в Україні до 20 літаків.
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