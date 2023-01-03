“Лізли” без черги: на заправці у Кривому Розі виник скандал із військовими

У Кривому Розі на одній із заправок почався скандал через військових, які хотіли заправитися поза чергою.

Подробиці історії розповіли в одній із спільнот на фейсбуці в Кривому Розі.

За словами криворіжанина Олександра, 29 грудня близько 12 години дня, на одній із заправок клієнт влаштував скандал. Чоловік висловлював своє незадоволення військовими, які хотіли заправитися поза чергою.

Військовослужбовці були в формі та зі службовим авто. Вони дуже поспішали, тому попросилися заправитися поза чергою, бо на АЗС було багато машин. Через це почався скандал та один із автомобілістів почав ображати військових.

У коментарях до допису розгорілася бурхлива дискусія. Більша частина містян вважає, що чоловік, який влаштував скандал – не правий, бо військовослужбовці чемно попросили пропустити їх без черги та їм можна це пробачити. Інші впевнені, що не можна робити винятки навіть для військових.

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