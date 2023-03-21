Про це повідомляє ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
Пожежа виникла в одній із кімнат будинку, після чого вогонь дуже швидко перенісся на кухню. Власники житла, 86-річна жінка та 90-річний чоловік, змогли покинути приміщення до прибуття працівників надзвичайних служб. Проте встигли отруїтися продуктами горіння, вони були госпіталізовані.
Прибувши на місце, пожежники приступили до гасіння займання. На це у них пішло менше ніж 20 хвилин. Причина виникнення пожежі наразі невідома.
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