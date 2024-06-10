Літаюча тарілка та фундамент у річці: історія першого ресторану на воді у Дніпрі

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цього легендарного ресторану.
«Поплавок» відкрився у Дніпрі наприкінці 1968 року. Мало хто знає, але ресторан увійшов до десятки світових шедеврів бруталізму – це такий стиль архітектури, де під час створення будівлі використовується велика кількість бетону та скла.
Незвичайний зовнішній вигляд будівлі привертав увагу і «Поплавок» практично одразу став одним із символів міста – його зображення друкували на листівках. Відвідувачі закладу, сидячи на літній терасі ресторану, могли оглядати відразу два береги міста.
«Поплавок» став одним із архітектурних акцентів нової набережної. Спочатку в ресторані був лише один поверх, другий був добудований пізніше. Зараз тут дві зали, на першому поверсі – ресторан, на другому – простора зала для урочистостей та різноманітних заходів.
У залах ресторану можуть розміститися в середньому 150 гостей.
Зовні конструкція ресторану виглядає легкою, з «берегом» його з’єднує лише невеликий місток з двома опорами, але під водою ховається міцний фундамент, на якому стоїть заклад. Через те, що більшість фундаменту захована у хвилях, створюється відчуття, що «Поплавок» просто «лежить» на хвилях. Заклад став першим рестораном у країні на воді.
Ресторан має свою романтичну легенду. Вважається, що якщо наречені зустрінуть світанок у галереї ресторану на другому поверсі і при цьому загадають бажання, разом кинуть монетку у воду і тоді воно неодмінно здійсниться. Головне при цьому бачити у вікно обидва береги Дніпра.
Сьогодні «Поплавок» це не тільки ресторан, тут також проводяться різні концерти.
фото: блог А. Костюка, гурт «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», Л. Соколова
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Ирина
Автор:
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