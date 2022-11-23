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  • Лежали непритомні в хаті: на Дніпропетровщині врятували літнє подружжя, яке ледь не вчаділо

Лежали непритомні в хаті: на Дніпропетровщині врятували літнє подружжя, яке ледь не вчаділо

Сьогодні 12:01
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На Дніпропетровщині літнє подружжя ледь не вчаділо у власному будинку.

Новости Днепра про Лежали непритомні в хаті: на Дніпропетровщині врятували літнє подружжя, яке ледь не вчаділо

Як розповіла медик Кам’янської станції екстреної медицини Лариса Биданцева, у Карнаухівці пенсіонери отруїлися чадним газом.

Непритомних пенсіонерів, які лежали на підлозі помітили сусіди. Вони і викликали швидку допомогу. Сталося це в понеділок, 21 листопада.

На виклик прибули одразу 2 бригади “швидкої”. 70-річний чоловік та 67-річна жінка були непритомні, з ознаками отруєння чадним газом у тяжкому стані.

Постраждалим почали надавати екстрену медичну допомогу на місці та продовжували на шляху до реанімації. Склад карбоксигемоглобіну крові у жінки був 32%, а у чоловіка – лише 25%. На момент прибуття в лікарню потерпілі вже прийшли до тями, але досі були дезорієнтовані.

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Новости Днепра про Лежали непритомні в хаті: на Дніпропетровщині врятували літнє подружжя, яке ледь не вчаділоУкраїнська

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