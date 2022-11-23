Лежали непритомні в хаті: на Дніпропетровщині врятували літнє подружжя, яке ледь не вчаділо

Як розповіла медик Кам’янської станції екстреної медицини Лариса Биданцева, у Карнаухівці пенсіонери отруїлися чадним газом.
Непритомних пенсіонерів, які лежали на підлозі помітили сусіди. Вони і викликали швидку допомогу. Сталося це в понеділок, 21 листопада.
На виклик прибули одразу 2 бригади “швидкої”. 70-річний чоловік та 67-річна жінка були непритомні, з ознаками отруєння чадним газом у тяжкому стані.
Постраждалим почали надавати екстрену медичну допомогу на місці та продовжували на шляху до реанімації. Склад карбоксигемоглобіну крові у жінки був 32%, а у чоловіка – лише 25%. На момент прибуття в лікарню потерпілі вже прийшли до тями, але досі були дезорієнтовані.
Читайте також:
Автор:
Світла пам'ять!
Сьогодні, 23 листопада, о 05:02 на лінію "101"повідомили, що на…
Дякуємо медикам за їхню роботу.
Учора, 21 листопада, на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія.