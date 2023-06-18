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  • Летів зустрічною смугою на шаленій швидкості: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП

Летів зустрічною смугою на шаленій швидкості: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП

Сьогодні 11:41
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У суботу, 17 червня, на Слобожанському проспекті в Дніпрі сталася аварія. Там на великій швидкості зіштовхнулися Daewoo Nexia та Ford Focus.

Новости Днепра про Летів зустрічною смугою на шаленій швидкості: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП

Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку «101» о 23:18. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

За словами очевидців, одна з іномарок розверталася, як зустрічною смугою на шаленій швидкості летів другий автомобіль. 

Водій Daewoo Nexia отримав серйозні поранення. “Швидка” екстрено госпіталізувала його до лікарні. 

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення всіх обставин ДТП.

Новости Днепра про Летів зустрічною смугою на шаленій швидкості: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП

Новости Днепра про Летів зустрічною смугою на шаленій швидкості: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП

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Новости Днепра про Летів зустрічною смугою на шаленій швидкості: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТПУкраїнська Новости Днепра про Летів зустрічною смугою на шаленій швидкості: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТПРусский

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