Летів зустрічною смугою на шаленій швидкості: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП

Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку «101» о 23:18. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
За словами очевидців, одна з іномарок розверталася, як зустрічною смугою на шаленій швидкості летів другий автомобіль.
Водій Daewoo Nexia отримав серйозні поранення. “Швидка” екстрено госпіталізувала його до лікарні.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення всіх обставин ДТП.
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