Легковик влетів у вантажівку: у Дніпрі сталася серйозна аварія (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Легковик влетів у задню частину вантажівки. В результаті зіткнення Daewoo Lanos перетворився на купу металу.
Водія легкового автомобіля вилучили із салону до прибуття рятувальників.
За допомогою шанцевого інструменту надзвичайники відкрили багажник Daewoo, де знаходилася газова установка та перекрили вентиль, а також змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.
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