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Легковик влетів у вантажівку: у Дніпрі сталася серйозна аварія (ФОТО)

Сьогодні 09:00
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Серйозна ДТП сталася увечері 3 листопада на проспекті Слобожанському у Дніпрі. Не розминулися легковий автомобіль Daewoo Lanos і вантажівка Mercedes-Benz ACTROS.

Новости Днепра про Легковик влетів у вантажівку: у Дніпрі сталася серйозна аварія (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Легковик влетів у задню частину вантажівки. В результаті зіткнення Daewoo Lanos перетворився на купу металу.

Водія легкового автомобіля вилучили із салону до прибуття рятувальників.

За допомогою шанцевого інструменту надзвичайники відкрили багажник Daewoo, де знаходилася газова установка та перекрили вентиль, а також змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.

Новости Днепра про Легковик влетів у вантажівку: у Дніпрі сталася серйозна аварія (ФОТО)

Новости Днепра про Легковик влетів у вантажівку: у Дніпрі сталася серйозна аварія (ФОТО)

Новости Днепра про Легковик влетів у вантажівку: у Дніпрі сталася серйозна аварія (ФОТО)

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Новости Днепра про Легковик влетів у вантажівку: у Дніпрі сталася серйозна аварія (ФОТО)Українська Новости Днепра про Легковик влетів у вантажівку: у Дніпрі сталася серйозна аварія (ФОТО)Русский

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