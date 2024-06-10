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Легкоатлетка з Дніпра вдруге виграла “золото” чемпіонату Європи

Сьогодні 06:41
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Це вже друга нагорода спортсменки
Новости Днепра про Легкоатлетка з Дніпра вдруге виграла

 

Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучіх стала першою в історії спортсменкою зі стрибків у висоту, що здобула більше двох найвищих нагород на чемпіонатах Європи.

На чемпіонаті Європи у Римі українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх захистила чемпіонський статус. Про це у неділю, 9 червня, повідомляється на сайті Федерації легкої атлетики України.

Так, Магучіх подолала висоту у 2,01 м, випередивши спортсменку із Сербії Ангеліну Топич, яка стрибнула на 1,97 м й отримала “срібло”.

Українська легкоатлетка вже вдруге стала чемпіонкою Європи: минулого разу вона виборола цей титул у 2022 році.

Ще одна українка Ірина Геращенко посіла третє місце у фіналі чемпіонату з результатом у 1,95 м.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики буде тривати до 12 червня.

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