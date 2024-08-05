Легкоатлетка з Дніпра Анна Рижикова пройшла у півфінал Олімпіади-2024

У втішному забігу Анна Рижикова фінішувала другою в забігу №3 з результатом 54.95 с. Вона показала свій кращий результат сезону.
Про це повідомили у Відділенні НОК у Дніпропетровській області.
Завтра, 6 серпня, спортсменка буде боротися за місце у фіналі. Півфінал бігу на цій дистанції відбудеться о 21:07.
Напередодні Анна Рижикова не змогла потрапити у півфінал Олімпіади автоматично. У своєму забігу легкоатлетка фінішувала четвертою, однак не змогла пройти за часом: з 55.13 секундами.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянка Магучіх виграла “золото” Олімпіади-2024. А спортсмен з Дніпропетровщини Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпіаді.
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