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  • Легкоатлет з Дніпропетровщини Кохан виборов “срібло” етапу Діамантової ліги у метанні молота

Легкоатлет з Дніпропетровщини Кохан виборов “срібло” етапу Діамантової ліги у метанні молота

Сьогодні 19:59
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Легкоатлет Михайло Кохан став срібним призером етапу Діамантової ліги у метанні молота.

Новости Днепра про Легкоатлет з Дніпропетровщини Кохан виборов

Легкоатлет Михайло Кохан став срібним призером етапу Діамантової ліги у метанні молота.

Представник Дніпропетровщини виборов друге місце на змаганнях у Сілезії.

У своїй найкращій спробі Михайло метнув на 79.85 метра, поступившись лише Кацбергу, який показав результат рівно на два метри більше.

Бронзову медаль виборов поляк Войцех Новіцкі.

Вчора ми писали про те, що Магучії та Кохан отримали державні нагороди за свої медалі на Олімпійських іграх.

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