Легкоатлет з Дніпропетровщини Кохан виборов “срібло” етапу Діамантової ліги у метанні молота

Легкоатлет Михайло Кохан став срібним призером етапу Діамантової ліги у метанні молота.

Легкоатлет Михайло Кохан став срібним призером етапу Діамантової ліги у метанні молота.

Представник Дніпропетровщини виборов друге місце на змаганнях у Сілезії.

У своїй найкращій спробі Михайло метнув на 79.85 метра, поступившись лише Кацбергу, який показав результат рівно на два метри більше.

Бронзову медаль виборов поляк Войцех Новіцкі.

Вчора ми писали про те, що Магучії та Кохан отримали державні нагороди за свої медалі на Олімпійських іграх.

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