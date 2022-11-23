Легендарна Чорнобаївка: фотограф із Дніпра показав, як виглядає найвідоміший аеропорт України

Фотограф із Дніпра показав кадри з легендарної Чорнобаївки.

Аеропорт в Чорнобаївці, який розташований поблизу Херсону, тепер чи не найвідоміше летовище у всій Україні. З перших днів війни Чорнобаївка обросла легендами, а злітна смуга стала місцем активних бойових дій. Окупанти стягували сюди техніку, а українські військові раз за разом намагалися її знищити. Вийшло більше 20 “епізодів” славнозвісної Чорнобаївки.

Як розповів фотограф із Дніпра Антон Шевельов, він скептично ставився до історій про легендарну Чорнобаївку, але побувавши на летовищі зрозумів, що майже все було правдою.

Чесно кажучи, я скептично відносився до історій про Чорнобаївку, війна, треба підтримувати і давати позитивні новини, давати надію та робити патріотичні легенди, ну як мінімум перебільшували, але вчора, коли я попав в легендарну Чорнобаївку, я був м’яко говорячи вражений, стоячи на злітній смузі, пройшовшись по позиціям ворога, можу сказати дві речі, по-перше, кабзда вони тут окопалися, перша армія світу по закопуванню, знімаю капелюха, по-друге, як же ми їх тут розвалили, і це я бачив тіки 5-10% які розмінували, – розповів Антон.



Також фотограф зафільмував, як зараз виглядає легендарний аеропорт. Вцілілу техніку окупанти звідси прибрали ще в кінці жовтня, коли готувалися тікати з Херсону, але поблизу летовища досі валяються тонни знищеного заліза.

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