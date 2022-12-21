Le Маршрутка телеведучої Лесі Нікітюк дісталася Кривого Рогу

Le Маршрутка Лесі Нікітюк доїхала до Кривого Рогу. Там телеведуча поспілкувалася з місцевими рятувальниками.

Надзвичайники влаштували екскурсію пожежною частиною, показали обладнання та розказали про свою роботу під час війни.

Надзвичайники – перші, хто прибуває на порятунок життів у випадку пожежі, аварії та ворожих обстрілів. Зараз вони працюють у складних умовах.

Криворізькі супергерої провели екскурсію пожежною частиною для Лесі Нікітюк. Розпочали усе в гаражі, де припарковані 3 різних види спецтранспорту: від старенького ЗІЛа до сучасного Mercedes, який прибув з Норвегії. Телеведучій продемонстрували необхідне для роботи надзвичайників устаткування.

Тоді вогнеборці працювали попри імовірність вибуху цистерни з паливом. Температура горіння була понад 1000 градусів. Від спецодягу йшов дим.

Також, надзвичайники порадили під час повітряної тривоги перебувати у коридорі чи у ванній кімнаті. Річ у тім, що у вузькому приміщенні плити та перекриття не ламаються і у порожнині, яка утворюється, більша ймовірність вижити.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: