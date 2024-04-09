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  • Ласує гостинцями від містян: у сквері Прибережному в Дніпрі оселилася ручна нутрія (ФОТО)

Ласує гостинцями від містян: у сквері Прибережному в Дніпрі оселилася ручна нутрія (ФОТО)

Сьогодні 17:27
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Ручна нутрія приплила до скверу Прибережного.

Новости Днепра про Ласує гостинцями від містян: у сквері Прибережному в Дніпрі оселилася ручна нутрія (ФОТО)

У сквері Прибережному, що на Перемозі, помітили величезну нутрію. Водний звірок з’явився на березі річки та привернув увагу містян, які почали йому давати смачні гостинці. 

Їжу нутрія бере прямо з людських рук, повідомляє Dnepr.info.

Найімовірніше, нутрія подолала відстань у майже три кілометри до скверу Прибережного з яхт-клубу Січ, де й мешкають ці хвостаті створіння. Тваринка не боїться людей, а навпаки підходить досить близько та випрошує овочі.

Нутрія – це ссавець, напівводяний гризун. Ці тварини досить швидко приручаються. У Східній Європі їх досі заводять на присадибних ділянках. Водночас у деяких країнах дикі представники цього виду вважаються шкідниками. Це здебільшого ті регіони, де вирощування нутрій виявилося нерентабельним, а ферми, де їх розводили – збанкрутували та закрилися. Тому частина звірків втекла та осіла у дикому середовищі, порушуючи сталу екосистему своєю діяльністю.

У ЄС нутрію внесли до списку чужорідних інвазивних видів.

Новости Днепра про Ласує гостинцями від містян: у сквері Прибережному в Дніпрі оселилася ручна нутрія (ФОТО)

Новости Днепра про Ласує гостинцями від містян: у сквері Прибережному в Дніпрі оселилася ручна нутрія (ФОТО)

Зауважимо, що це не вперше, коли в сквері Прибережному помічали ручних нутрій. Бачили величезних хвостатих створінь і біля відомого ресторану на набережній.

Новости Днепра про Ласує гостинцями від містян: у сквері Прибережному в Дніпрі оселилася ручна нутрія (ФОТО)

Нагадаємо, у Дніпрі в озері в новому сквері на Перемозі оселилися кілька червонокнижних черепах.

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Новости Днепра про Ласує гостинцями від містян: у сквері Прибережному в Дніпрі оселилася ручна нутрія (ФОТО)Українська Новости Днепра про Ласує гостинцями від містян: у сквері Прибережному в Дніпрі оселилася ручна нутрія (ФОТО)Русский

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