Київстар ймовірно “поклали” через обліковий запис одного із працівників

Ймовірно всередині компанії завівся "кріт".

Директор Київстару припускає, що кібератака відбулася через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників компанії. Про це Олександр Комаров розповів під час прямої трансляції в телемарафоні.

Ймовірно хакери спромоглися потрапити всередину інфраструктури компанії завдяки цьому обліковому запису, пробивши таким чином захист компанії. Олександр Комаров наголосив на тому, що таким чином можна зламати та уразити навіть добре захищену систему.

Київстар захищають сучасні технології від глобальних постачальників. З початку широкомасштабного вторгнення оператор відбив сотні серйозних атак на свою інфраструктуру, але цього разу залізли через “своїх”. Наразі триває слідство. Зокрема, саме тому раніше були повідомлення про обшуки та роботу СБУ в офісі Київстару.

У будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, – додав президент компанії.

Нагадаємо, зв’язку від Київстару не було зранку 12 грудня. О 18:00 13 грудня в компанії повідомили, що потроху запускають голосовий зв’язок. Інтернет та повідомлення повернуть вже завтра. Тим абонентам у кого з’єднання не з’явилося, радять перезавантажити телефон та вимкнути VoLTE.

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