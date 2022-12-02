Києво-Печерська Лавра тепер у складі ПЦУ

Києво-Печерська Лавра увійшла до складу Української православної церкви Київського патріархату. Це офіційне рішення, про яке повідомили у прес-службі ПЦУ.

Ще наприкінці весни 2022 року Священний Синод на своєму засіданні ухвалив рішення про створення у одному з храмів Києво-Печерської Лави чоловічого монастиря за назвою «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра».

Тоді ж Єпіфаній звернувся до Кабінету міністрів України із проханням надати один із храмів Лави у її верхній частині для богослужінь, а деякі приміщення – для монастирської діяльності.

Сьогодні відомості про створення чоловічого монастиря було внесено до Єдиного державного реєстру, а напередодні було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Очолюватиме монастир Митрополит Єпіфаній як юридична особа.

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