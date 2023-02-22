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  • Киянин пробіг 23 км за маршрутом в формі пса, щоб підтримати пошукових собак з Дніпропетровщини

Киянин пробіг 23 км за маршрутом в формі пса, щоб підтримати пошукових собак з Дніпропетровщини

Сьогодні 13:26
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Мешканець Києва в цікавий спосіб підтримав пошукових собак в Павлограді.

Новости Днепра про Киянин пробіг 23 км за маршрутом в формі пса, щоб підтримати пошукових собак з Дніпропетровщини

Киянин Всеволод Севастьянов вирішив незвичним способом підтримати собак-рятувальників з павлоградсього загону “Антарєс”. 

Чоловік пробіг півмарафон (23 кілометри) за маршрутом в формі собачки. Таким чином, киянин закликав підтримати збір на авто, пальне та амуніцію відомого кінологічного загону із Павлограду “Антарєс”. 

Всеволод регулярно бігає на підтримку зборів для армії і викладає треки пробіжок під гештеґом #CreativeRunDvizh. Тепер чоловік вирішив підтримати собак-пошуковців. До речі, це наразі найдовша дистанція зі всіх, які бігав Всеволод! – зазначили в UAnimals.
 
“Антарєс” – павлоградський кінологічний загін, який допомагає шукати загиблих та зниклих безвісти людей. Собаки разом зі своїми кураторами брали участь в пошуку людей під завалами багатоповерхівки в Дніпрі. 
 
Нагадаємо, раніше ми розповідали про двох собак з загону, які допомагали шукати людей в Дніпрі. 
 

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Новости Днепра про Киянин пробіг 23 км за маршрутом в формі пса, щоб підтримати пошукових собак з ДніпропетровщиниУкраїнська

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