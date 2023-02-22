Киянин пробіг 23 км за маршрутом в формі пса, щоб підтримати пошукових собак з Дніпропетровщини

Киянин Всеволод Севастьянов вирішив незвичним способом підтримати собак-рятувальників з павлоградсього загону “Антарєс”.
Чоловік пробіг півмарафон (23 кілометри) за маршрутом в формі собачки. Таким чином, киянин закликав підтримати збір на авто, пальне та амуніцію відомого кінологічного загону із Павлограду “Антарєс”.
Всеволод регулярно бігає на підтримку зборів для армії і викладає треки пробіжок під гештеґом #CreativeRunDvizh. Тепер чоловік вирішив підтримати собак-пошуковців. До речі, це наразі найдовша дистанція зі всіх, які бігав Всеволод! – зазначили в UAnimals.
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