Кинули “коктейль Молотова”: у Дніпрі невідомі хулігани підпалили автомобіль ЗСУ

У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військових.

Про інцидент повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження, а правоохоронці шукають хуліганів, які це зробили.

Відомо, що злочин стався в ніч на 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій. Внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину, які ймовірно використовували для виготовлення “коктейлю Молотова”. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

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