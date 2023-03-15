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  • Кидають авто через обстріли: у Раді пропонують не евакуювати машини за порушення правил паркування

Кидають авто через обстріли: у Раді пропонують не евакуювати машини за порушення правил паркування

Сьогодні 07:15
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В Україні можуть заборонити тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування під час дії правового режиму військового чи надзвичайного стану.

Новости Днепра про Кидають авто через обстріли: у Раді пропонують не евакуювати машини за порушення правил паркування

Відповідний законопроект було опубліковано на сайті Верховної Ради України.

«За статистикою за рік дії військового стану в Україні кількість випадків тимчасового затримання транспортних засобів зросла. Часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав», – йдеться в пояснювальній записці.

Також автор законопроекту Володимир Крейденко (Слуга народу) зазначає, що нерідко під час ракетного обстрілу люди кидають свої автомобілі, щоб якнайшвидше перейти в укриття. І поспіхом не завжди вдається припаркуватися за правилами.  

Оскільки «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» пропонується внести зміни до Кодексу про адмінпорушення – та не застосовувати тимчасове затримання транспортних засобів у місцевостях, у яких запроваджено режим воєнного або надзвичайного стану.

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Новости Днепра про Кидають авто через обстріли: у Раді пропонують не евакуювати машини за порушення правил паркуванняУкраїнська Новости Днепра про Кидають авто через обстріли: у Раді пропонують не евакуювати машини за порушення правил паркуванняРусский

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