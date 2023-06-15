Кидали в офіс коктейль Молотова: в Дніпрі затримали чоловіків

Підʼїхали до офісного приміщення на автомобілі, переконалися у тому, що навколо немає людей – і кинули у приміщення «коктейль Молотова». Таке скоїли двоє чоловіків у березні у Соборному районі Дніпра.
Поліцейські вдалися до пошуків.
Нещодавно особи зловмисників були встановлені, а самі чоловіки – затримані. Ними виявилися мешканці Павлограда 37 та 46 років.
В ході обшуків вдома у зловмисників поліцейські вилучили чорнові записи – фото місця злочину, схему підʼїзду до «обʼєкту» та інші речові докази.
З інших цікавих для поліції знахідок – 16 сліп-пакетів з порошкоподібною речовиною, біля 30 сліп-пакетів з речовиною рослинного походження, електронні ваги, пістолет з набоями, мисливська рушницю.
Усе знайдене було вилучене та направлене експертне дослідження.
А 14 червня слідчі відділення поліції повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне знищення або пошкодження майна.
Досудове розслідування триває.
Читайте також:
Автор:
Росіяни зосередились на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А…
У Confetti відреагували на інцидент з наліпкою, яку знайшли в…
Учора, 14 червня, у Дніпрі в одному із парків сталася…
Восени 2022 року сало у Дніпрі можна було купити за…