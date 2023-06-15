Кидали в офіс коктейль Молотова: в Дніпрі затримали чоловіків

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції спільно зі слідчими відділення поліції № 5 міста Дніпра та управління кримінального аналізу встановили, що до злочину причетні двоє жителів Павлограда 37 та 46 років.

Підʼїхали до офісного приміщення на автомобілі, переконалися у тому, що навколо немає людей – і кинули у приміщення «коктейль Молотова». Таке скоїли двоє чоловіків у березні у Соборному районі Дніпра.

Поліцейські вдалися до пошуків.

Нещодавно особи зловмисників були встановлені, а самі чоловіки – затримані. Ними виявилися мешканці Павлограда 37 та 46 років.

В ході обшуків вдома у зловмисників поліцейські вилучили чорнові записи – фото місця злочину, схему підʼїзду до «обʼєкту» та інші речові докази.

З інших цікавих для поліції знахідок – 16 сліп-пакетів з порошкоподібною речовиною, біля 30 сліп-пакетів з речовиною рослинного походження, електронні ваги, пістолет з набоями, мисливська рушницю.

Усе знайдене було вилучене та направлене експертне дослідження.

А 14 червня слідчі відділення поліції повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне знищення або пошкодження майна.

Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: