Кидали металеві стільці в боул: у Дніпрі в скейт-парку підлітки вчинили акт вандалізму

Місцеві підлітки розважалися у скейт-парку, кидаючи в боул металеві стільця.

Скейт-парк у сквері Олександра Усачова користується великою популярністю серед молоді Дніпра. Сюди приходять діти різного віку та проводять тут час із ранку до самого вечора.

Однак, деякі юні “скейтбордісти” вирішили використати боул для катання на роликах та скейтбордах не за призначенням. Відео з новоствореною розвагою записали на відео та опублікували на власних сторінках в Instagram. Згодом видалили, однак небайдужі містяни одразу звернули увагу на акт вандалізму та знову оприлюднили його, закликаючи місцеву владу вжити заходів.

На відео видно, як декілька підлітків кидають металеві стільці усередину боула, в якому катаються вдень. Згодом внаслідок чергового кидка в стільця зламалася ніжка, а при зіткненні металу з бетонним покриттям утворилася іскра.

Містяни зазначають, що такі пошкодження з легкістю не виправиш, а якщо залишити їх – катання у боулі стане травмонебезпечним.

На публікацію в Facebook-спільноті “Райончик” звернув увагу депутат Дніпровської міської ради Сергій Пустовий, та зазначив, що питанням займається особисто та сподівається, що “шукачі пригод” самостійно вийдуть на зв’язок і визнають свою провину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вандали вкрали дошки з лавок, які встановили декілька тижнів тому в зоні відпочинку.

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