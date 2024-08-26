Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Кидали металеві стільці в боул: у Дніпрі в скейт-парку підлітки вчинили акт вандалізму

Сьогодні 12:32
просмотров

Місцеві підлітки розважалися у скейт-парку, кидаючи в боул металеві стільця.

Новости Днепра про Кидали металеві стільці в боул: у Дніпрі в скейт-парку підлітки вчинили акт вандалізму

Скейт-парк у сквері Олександра Усачова користується великою популярністю серед молоді Дніпра. Сюди приходять діти різного віку та проводять тут час із ранку до самого вечора. 

Однак, деякі юні “скейтбордісти” вирішили використати боул для катання на роликах та скейтбордах не за призначенням. Відео з новоствореною розвагою записали на відео та опублікували на власних сторінках в Instagram. Згодом видалили, однак небайдужі містяни одразу звернули увагу на акт вандалізму та знову оприлюднили його, закликаючи місцеву владу вжити заходів. 

Новости Днепра про Кидали металеві стільці в боул: у Дніпрі в скейт-парку підлітки вчинили акт вандалізму

Кадр з відео.

На відео видно, як декілька підлітків кидають металеві стільці усередину боула, в якому катаються вдень. Згодом внаслідок чергового кидка в стільця зламалася ніжка, а при зіткненні металу з бетонним покриттям утворилася іскра. 

Містяни зазначають, що такі пошкодження з легкістю не виправиш, а якщо залишити їх – катання у боулі стане травмонебезпечним. 

На публікацію в Facebook-спільноті “Райончик” звернув увагу депутат Дніпровської міської ради Сергій Пустовий, та зазначив, що питанням займається особисто та сподівається, що “шукачі пригод” самостійно вийдуть на зв’язок і визнають свою провину.

Новости Днепра про Кидали металеві стільці в боул: у Дніпрі в скейт-парку підлітки вчинили акт вандалізмуНовости Днепра про Кидали металеві стільці в боул: у Дніпрі в скейт-парку підлітки вчинили акт вандалізму

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вандали вкрали дошки з лавок, які встановили декілька тижнів тому в зоні відпочинку.

Читайте також:

Новости Днепра про Кидали металеві стільці в боул: у Дніпрі в скейт-парку підлітки вчинили акт вандалізмуУкраїнська Новости Днепра про Кидали металеві стільці в боул: у Дніпрі в скейт-парку підлітки вчинили акт вандалізмуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі знову введуть погодинні відключення світла: які графіки діятимуть
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:57
    У Дніпрі знову введуть погодинні відключення світла: які графіки діятимуть

    У Дніпрі знову вимикатимуть світло за графіками.

    У Дніпрі на пів року частково перекриють проспект Науки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    У Дніпрі на пів року частково перекриють проспект Науки

    У Дніпрі планують перекрити проспект Науки.

    Стояв на цвяхах: жителі Дніпра стали свідками дивного видовища у трамваї
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    Стояв на цвяхах: жителі Дніпра стали свідками дивного видовища у трамваї

    У трамваї в Дніпрі помітили чоловіка, що стояв на цвяхах.

    З’явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:16
    З’явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік

    ДСНС оприлюднила перші кадри з місця ракетної атаки на Дніпропетровщині.

    Наверх