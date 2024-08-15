Квитки на потяги, що їдуть через Дніпро, можуть здорожчати

Вартість залізничних квитків може зрости.

“Укрзалізниця” планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення та оновити сайт. Перш за все, це стосується СВ та “Інтерсіті+”. Про це повідомив керівник пасажирського напрямку “Укрзалізниці” Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Нині УЗ розробляє нову модель ціноутворення, яка включає кілька важливих змін. Передусім базові тарифи будуть щорічно підвищуватися з урахуванням інфляції. Також перевізник прохатиме прибрати державне регулювання цін на квитки класу СВ.

“Незважаючи на високу вартість, ці квитки розкуповують найшвидше”, – зазначив Перцовський.

Також планується запровадити гнучке ціноутворення для всіх класів «Інтерсіті+». Відповідно до нової моделі, ціни на квитки будуть залежати від популярності рейсів та часу доби. Також можуть бути встановлені певні цінові обмеження.

Зауважимо, раніше УЗ неодноразово називала маршрути з Дніпра одними із найпопулярнішими, тому варто очікувати підвищення цін на потяги, що курсують через наше місто.

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