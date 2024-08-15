Квитки на потяги, що їдуть через Дніпро, можуть здорожчати

“Укрзалізниця” планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення та оновити сайт. Перш за все, це стосується СВ та “Інтерсіті+”. Про це повідомив керівник пасажирського напрямку “Укрзалізниці” Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Нині УЗ розробляє нову модель ціноутворення, яка включає кілька важливих змін. Передусім базові тарифи будуть щорічно підвищуватися з урахуванням інфляції. Також перевізник прохатиме прибрати державне регулювання цін на квитки класу СВ.
“Незважаючи на високу вартість, ці квитки розкуповують найшвидше”, – зазначив Перцовський.
Також планується запровадити гнучке ціноутворення для всіх класів «Інтерсіті+». Відповідно до нової моделі, ціни на квитки будуть залежати від популярності рейсів та часу доби. Також можуть бути встановлені певні цінові обмеження.
Зауважимо, раніше УЗ неодноразово називала маршрути з Дніпра одними із найпопулярнішими, тому варто очікувати підвищення цін на потяги, що курсують через наше місто.
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