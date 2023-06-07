Квартиру охопила пожежа: в Дніпрі знайшли обгорілий труп чоловіка

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
На лінію «101» повідомили про пожежу у 14-поверховому будинку на Набережній Перемоги. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить квартира на другому поверсі.
У квартирі надзвичайники виявили обгорілий труп чоловіка. Загиблому був 71 рік.
Вогонь знищив домашнє майно у кімнаті на площі 12 кв. м.
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