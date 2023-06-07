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Квартиру охопила пожежа: в Дніпрі знайшли обгорілий труп чоловіка

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі в квартирі, яку охопила пожежу увечері 6 червня, знайшли тіло літнього чоловіка.

Новости Днепра про Квартиру охопила пожежа: в Дніпрі знайшли обгорілий труп чоловіка

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

На лінію «101» повідомили про пожежу у 14-поверховому будинку на Набережній Перемоги. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить квартира на другому поверсі.

У квартирі надзвичайники виявили обгорілий труп чоловіка. Загиблому був 71 рік.

Вогонь знищив домашнє майно у кімнаті на площі 12 кв. м. 

Новости Днепра про Квартиру охопила пожежа: в Дніпрі знайшли обгорілий труп чоловіка

Новости Днепра про Квартиру охопила пожежа: в Дніпрі знайшли обгорілий труп чоловіка

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Новости Днепра про Квартиру охопила пожежа: в Дніпрі знайшли обгорілий труп чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Квартиру охопила пожежа: в Дніпрі знайшли обгорілий труп чоловікаРусский

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