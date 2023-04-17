“Квартал для гобітів”: у Дніпрі створили міні-версію центру міста (ФОТО)

Про це повідомили в Музеї історії Дніпра.
Як розповіли музейники, нещодавно їм передали незвичний експонат. Мешканець Дніпра створив макет кварталу в середмісті Дніпра, де розташована будівля музею. Звати майстра Володимир Єгоров.
Що цікаво, він відтворив квартал між сучасними вулицями Воскресенського та Фабра, але так, як він виглядав в 1960-х, з всіма будівлями, які вже зникли з карти міста.
Зокрема, на макеті є кінотеатр “Перемога” та парк, який був на місці міськради.
Будинок губернатора, в якому в той час розташовувався Палац піонерів, теж мав дещо інший вигляд. Ми дуже вдячні нашому шановному дарувальнику, який вже неодноразово передавав музею створені ним макети, за унікальну можливість побачити і показати, як виглядало наше місто в минулому, – розповіли музейники.
Ось так виглядає міні-версія центру Дніпра.
Автор:
Сьогодні, 17 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.
У Дніпрі одну із старовинних церков спочатку перетворили на спортзал…
Мешканці Дніпра та області зможуть побачити яскравий зорепад.
У Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище.