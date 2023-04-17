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  • “Квартал для гобітів”: у Дніпрі створили міні-версію центру міста (ФОТО)

“Квартал для гобітів”: у Дніпрі створили міні-версію центру міста (ФОТО)

Сьогодні 13:00
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У Дніпрі виготовили макет центру міста.

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Про це повідомили в Музеї історії Дніпра. 

Як розповіли музейники, нещодавно їм передали незвичний експонат. Мешканець Дніпра створив макет кварталу в середмісті Дніпра, де розташована будівля музею. Звати майстра Володимир Єгоров. 

Що цікаво, він відтворив квартал між сучасними вулицями Воскресенського та Фабра, але так, як він виглядав в 1960-х, з всіма будівлями, які вже зникли з карти міста. 

Зокрема, на макеті є кінотеатр “Перемога” та парк, який був на місці міськради. 

Будинок губернатора, в якому в той час розташовувався Палац піонерів, теж мав дещо інший вигляд. Ми дуже вдячні нашому шановному дарувальнику, який вже неодноразово передавав музею створені ним макети, за унікальну можливість побачити і показати, як виглядало наше місто в минулому, – розповіли музейники.

Ось так виглядає міні-версія центру Дніпра. 

 

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