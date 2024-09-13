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“Квадробери вийшли на новий рівень”: у Дніпрі помітили собаку на самокаті

Сьогодні 18:09
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Посеред вулиці у Дніпрі помітили собаку на самокаті.

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Жителі Дніпра сьогодні стали свідками незвичного перфомансу. На звичайному зеленому самокаті посеред вулиці стояла велика собака. 

Пес породи малінуа, наче справжній водій, тримався передніми лапами за кермо самоката, чим здивував перехожих. Очевидці зазнімкували цю комічну виставу та опублікували у місцевих Telegram-каналах, жартуючи, що “квадробери вийшли на новий рівень”.

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Чи собака самостійно стала на самокат, чи господар дав їй команду – не повідомляється, однак вміння собаки тримати рівновагу на двохколісному засобі пересування неабияк здивувало місцевих жителів.

Нагадаємо, що квадробери – це новий рух, який з’явився серед підлітків нещодавно та вже є досить поширеним в Україні. Учасники цього незвичайного руху зазвичай надягають на обличчя маски тварин та пересуваються на чотирьох кінцівках. Раніше ми писали про те, навіщо підлітки у Дніпрі носять котячі вушка та хвости і що це означає: культура фуррі, тері та квадробіка.

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