Курсуватиме за двома напрямками: у Дніпрі 25 липня трамвай №1 знову змінить маршрут

Громадський транспорт Дніпра продовжує курсувати за зміненими маршрутами.

У зв’язку із проведенням ремонту трамвайної колії на пл. Соборній 25 липня трамвай №1 знову курсуватиме зі змінами.

Про це повідомили у пресслужбі КП “Дніпровський електротранспорт”.

Сьогодні, 25 липня, о 21:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній, трамвай №1 рухатиметься за двома напрямками:

а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;

б) Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська/вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська– Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:

– від Залізничного вокзалу о 20:27 год.;

– від Університету науки і технологій о 20:59 год.

Окрім цього, громадський транспорт продовжує курсувати зі змінами у зв’язку із виконанням ремонту колії на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери:

автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №15 5 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджають за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

5 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджають за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу рухається за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;

у напрямку Залізничного вокзалу рухається за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом; автобус №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжує об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

у напрямку Залізничного вокзалу продовжує об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; тролейбус №5 від просп. Олександра Поля курсує по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу;

від просп. Олександра Поля курсує по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу; тролейбус «Б» курсує в об’їзд через вул. Філософську;

курсує в об’їзд через вул. Філософську; трамвай №5 в напрямку ж/м Західний рухається через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони;

в напрямку ж/м Західний рухається через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони; трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсує через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.

від пл. Старомостової курсує через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича. Для зручності пасажирів, в схему трамвайних маршрутів №5, №12 та №17 введено тимчасову зупинку «вул. Пастера», яка розташована на розі вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького.

А також через ремонт мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого деякі автобуси та тролейбуси продовжують рухатися за маршрутами:

автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсують в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсують в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха; тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсують в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Увесь інший громадський транспорт працюватиме у штатному режимі.

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