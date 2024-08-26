Купити будинок у Дніпрі недорого: найдешевші варіанти житла на продаж у різних районах міста

Купити будинок у Дніпрі недорого можна у кожному з 8 районів міста. Ціна коливається в залежності від розташування району та вулиці, на якій знаходиться будівля. Також на ціну впливає наявність зручностей: у будинку або у дворі та низка інших факторів, таких як ремонт, розмір будівлі, облаштування двору.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків на продаж у Дніпрі.

Індустріальний район

Купити будинок у Дніпрі недорого можна в Індустріальному районі. Двір знаходиться у районі Лівобережного. У будинку один поверх на 36 кв. м і досить свіжий ремонт. Ділянка 6,7 соток. Будівлю було збудовано у 1970-х роках, а хочуть виручити за неї 830 тис грн.

Нижньодніпровський район

Купити недорого будинок у Дніпрі можна у районі Березанівки, у колишньому АНД-районі міста. Просять за нього майже 540 тис грн. У будинку один поверх, загальна площа 30 кв м. Будівля була збудована понад 50 років тому. У будинку є піч та необхідні зручності. Ділянка двору – 8 соток. На території є господарські споруди.

Самарський район

Дешеве житло в Самарському районі Дніпра коштуватиме 622,5 тис грн. Будинок двоповерховий, у ньому 64 кв м площі, у ньому є великий підвал та лазня, всі зручності. Стан будинку – під ремонт. Ділянка – 12 соток. На подвір’ї є свердловина, світло, сарай, альтанка, ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в районі вулиці Героїв Дніпра.

Чечелівський район

Купити будинок у Дніпрі недорого можна у Чечелівському районі. За найдешевший варіант просять 622,5 тис грн. У будинку один поверх, одна кімната та загальна площа 33,4 кв м. Ділянка, на якій він знаходиться – 15 соток. Будівлю зведено близько 30 років тому. Будинок знаходиться в районі Краснопілля. На ділянці є ще одна невелика будівля на 25 кв м, капітальний гараж, господарські будівлі. У кожному будинку є піч-груба, проведено всі комунікації.

Центральний район

Купити найдешевший будинок у Дніпрі в Центральному районі коштуватиме 1,1 млн грн. У будинку один поверх, 2 кімнати та загальна площа його 38 кв м. Знаходиться будинок у районі Слов’янського ринку. Житловий стан, є автономне опалення. Ділянка двору – 1 сотка.

Новокодацький район

У Новокодацькому районі найдешевший будинок коштуватиме 830 тис грн. У такому будинку один поверх, загальна площа 76 кв м, є всі зручності. Стіни зі шлакобетону, побудована будівля була понад 20 років тому. Ділянка 8 соток. Поруч супермаркети, школи, зона відпочинку, пляж, ліс. Житло знаходиться у районі вулиці Дніпрольстановської.

Шевченківський район

У Шевченківському районі Дніпра дешеве житло можна купити щонайменше 830 тис грн. Будинок на один поверх на 3 кімнати та 58 кв м загальної площі хоч вимагає ремонту, але стан його оцінюється як «житловий». Є газ, світло, водогін, у будинку також є піч на вугіллі. У дворі висаджено фруктові дерева. Сама ділянка – 8 соток.

Соборний район

Найдешевший будинок у Соборному районі Дніпра можна купити за 1 млн. грн. Він знаходиться в районі житлового масиву Перемога-1. У будинку 3 кімнати, 45 кв м загальної площі, один поверх. Є всі зручності. Будівля була збудована у 1980-х роках. Ділянка двору – 4 сотки.

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