Як прикрасити ялинку за 200 грн у Дніпрі

До Нового року лишилося два тижні. У Дніпрі відкриваються ялинкові базари, а в магазинах з'явилися різні прикраси на ялинку: кульки, дощик, мішура та інше. Журналісти dnepr.info вирішили з'ясувати, як можна прикрасити ялинку, якщо на аксесуари для цього новорічного дерева є лише 200 грн.

Купити прикраси на ялинку можна у будь-якому супермаркеті. Вибираючи кульки, сніжинки, бурульки та інші іграшки потрібно звертати увагу на їхній запах, а також якість «оздоблення». Блискітки з іграшки не повинні «переходити» на руки. Така прикраса довго не проживе, і від її покупки краще відмовитись.

Найдешевші іграшки у магазинах – пластикові. Вони найбільш довговічні, не б’ються під час падіння, для їх зберігання не потрібна спеціальна коробка.

Скляні коштують набагато дорожче. Найдорожчі – іграшки зі скла з малюнком, а також відлиті за спеціальною формою: звірів, жолудів, санчат, машинок та інше.

У магазині з’ясувалося, що на 200 грн виділені на ялинкові іграшки можна купити дуже мало.

Наприклад, можна дозволити собі одну скляну іграшку у формі машинки, пончика, цукерки чи сови. Середня їхня ціна варіюється від 140 до 180 грн за штуку.

Невеликі формові іграшки у вигляді шишок або тварин розміром близько 5-7 см можна купити по 60 грн за штуку.

Скляна кулька, прикрашена малюнком, обійдеться в 180 грн.

З орнаментом віддають по 60 грн, звичайний – без малюнка, без орнаменту, але кольоровий та зі скла – 40 грн.

Переходимо до пластикових прикрас. Щоб купити зо три десятки маленьких кульок одного тону, до наших 200 грн, потрібно додати ще 25, що трохи більше виділеного бюджету.

Купивши набір за 159 грн ми можемо прикрасити ялинку 12 однотонними пластиковими кульками, зірками, серцями та жолудями. Усі вони будуть невеликого діаметру.

Ну, або за аналогічну ціну купити дві іграшки у формі шишки, але більшого розміру, ніж попередній варіант.

За 134 грн. можна купити 8 кульок середнього розміру.

98 грн обійдеться набір маленьких прикрас, виконаних в одній кольоровій гаммі. Натомість їх буде аж 24 штуки.

А ось аналогічний набір, але вже з кульок різного та більшого діаметра обійдеться аж у 990 грн. Виконані вони у монохромному стилі, але прикрашені різними блискучими візерунками.

Якби на ялинкові прикраси у нас було не 200, а 1200 грн, то ми могли б дозволити собі купити набір, що складається з кульок різної форми, діаметра, кольору, бурульок, прикрас у формі подарунків та намист на ялинку.

Щоб додати мішури на наше новорічне дерево за два метри прикраси, потрібно викласти від 100 до 180 грн, залежно від його «густоти».

Тобто, за 200 грн ми зможемо декорувати ялинку аж 48 маленькими кульками різного кольору, які будуть зроблені з пластику. або купити набір іграшок 12 різних форм та дещо більшого розміру, і до них одну скляну кулю без візерунків. А можемо взалі купити одну скляну гарно розмальовану кулю. Вибір не великий, але все ж таки прикрасити ялинку за 200 грн можна.

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