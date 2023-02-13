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  • Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 12:53
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Малогабаритна квартира здатна зекономити кошти своєму власнику під час сплати комунальних послуг, зокрема за опалення, але господарю такого житла слід бути готовим до невеличких незручностей, як-то маленька ванна кімната та кухня. Але таке житло може бути доступним для багатьох через свою ціну. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших «маленьких» квартир які продають у Дніпрі.

Новости Днепра про Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Невеличку однокімнатну квартиру на 16 кв.м можна придбати у Дніпрі за майже 487 тис грн. знаходиться житло на Слобожанському проспекті, у панельному 9 поверховому будинку. Квартира розташована на 7 поверсі. Продавець зазначає, що у приміщенні є ванна кімната, можна за бажанням обладнати кухонну зону, але є також спільна кухня на поверсі.

Новости Днепра про Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Аналогічну за площею квартиру, але з облаштованою кухнею у квартирі можна придбати за  524 тис грн на вулиці Максима Дія. Квартира знаходиться на середньому поверсі панельного будинку, має централізоване опалення.

Новости Днепра про Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

За 554 тис грн у Дніпрі можна придбати квартиру площею 20 кв.м, розташовану на житловому масиві Тополя-2. Житло знаходиться на 1 поверсі пˋятиповерхівки. Продається разом з меблями та технікою.

Новости Днепра про Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Квартира на вулиці Артюшенко на лівому березі міста обійдеться у 955 тис грн. Вона знаходиться на 2 поверсі триповерхового будинку, має 18 кв.м площі з яких 2 кв.м – це кухня. Помешкання опалюється електрикою, тут вже зроблений ремонт, є меблі та техніка, якими зможе користуватись новий господар. У будинку є підвал.

Новости Днепра про Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Квартира такої ж площі на вулиці Бородинській обійдеться у 1,2 млн грн. Знаходиться вона на 1 поверсі двоповерхового будинку,  новому власнику дістанеться вся техніка, меблі, а також можливість користуватись підвалом будинку. У дворі будинку є альтанка, паркомісце.

Новости Днепра про Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Найдорожча малогабаритна квартира знайшлась на вулиці Гоголя у Дніпрі. Коштує вона  1,4 млн грн, загальна площа 15 кв.м. Житло знаходиться у пˋятиповерхівці, на 1 поверсі. Новому власнику дістанеться відремонтоване житло з меблями та технікою.

Новости Днепра про Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)Русский

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