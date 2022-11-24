Куди телефонувати у випадку аварії в будинку

У Дніпрі нагадали куди телефонувати, якщо під час подачі тепла чи електрики виникне аварія.
За словами міськради, у Дніпрі без електрики та опалення досі 3 286 багатоповерхівок, які перебувають на балансі міста. Енергетики працюють на тим, щоб повернути світло, а “Теплоенерго”, щоб повернути тепло.
Проте під час ввімкнення опалення чи світла можуть виникнути аварійні ситуації.
У міській раді запевняють, що аварійна служба та майстри підприємств у повній готовності до будь-яких аварійних ситуацій, які можуть статись під час поновлення подачі світла, тепла та води.
Контакти служб, до яких ви можете звернутись у випадку аварійної ситуації:
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