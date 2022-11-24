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Куди телефонувати у випадку аварії в будинку

Сьогодні 16:25
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У Дніпрі нагадали куди телефонувати, якщо під час подачі тепла чи електрики виникне аварія.

Новости Днепра про Куди телефонувати у випадку аварії в будинку

За словами міськради, у Дніпрі без електрики та опалення досі 3 286 багатоповерхівок, які перебувають на балансі міста. Енергетики працюють на тим, щоб повернути світло, а “Теплоенерго”, щоб повернути тепло.
 
Проте під час ввімкнення опалення чи світла можуть виникнути аварійні ситуації.
 
У міській раді запевняють, що аварійна служба та майстри підприємств у повній готовності до будь-яких аварійних ситуацій, які можуть статись під час поновлення подачі світла, тепла та води.
 
Контакти служб, до яких ви можете звернутись у випадку аварійної ситуації:
Жилсервіс-5 – (067)-520-63-21;
Міська аварійна служба – (056)-736-10-02;
Жилсервіс-14 – (067)-65-00-338;
Цілодобовий контакт-центр: (068)-56-77-100, (095)-56-77-100.

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