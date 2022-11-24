Куди телефонувати у випадку аварії в будинку

У Дніпрі нагадали куди телефонувати, якщо під час подачі тепла чи електрики виникне аварія.

За словами міськради, у Дніпрі без електрики та опалення досі 3 286 багатоповерхівок, які перебувають на балансі міста. Енергетики працюють на тим, щоб повернути світло, а “Теплоенерго”, щоб повернути тепло.

Проте під час ввімкнення опалення чи світла можуть виникнути аварійні ситуації.

У міській раді запевняють, що аварійна служба та майстри підприємств у повній готовності до будь-яких аварійних ситуацій, які можуть статись під час поновлення подачі світла, тепла та води. Контакти служб, до яких ви можете звернутись у випадку аварійної ситуації: Жилсервіс-5 – (067)-520-63-21; Міська аварійна служба – (056)-736-10-02; Жилсервіс-14 – (067)-65-00-338; Цілодобовий контакт-центр: (068)-56-77-100, (095)-56-77-100.

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