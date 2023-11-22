Куди поїхати на вихідні в Україні: цікаві варіанти зимового відпочинку

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За будь-яких умов людині необхідно відпочивати. І якщо сьогодні виїхати за кордон чи організувати довготривалу поїздку складно, можна вибратися хоча б в сусіднє місто. В Україні чимало цікавих місць, здатних подарувати незабутні враження. Ось кілька варіантів на вихідні для відвідування різних та відносно безпечних регіонів країни.

Буковель

Якщо не знаєте, куди поїхати на вихідні — їдьте в гори. Буковель пропонує не тільки катання на лижах та інші снігові розваги. Тут багато локацій та активностей для усієї родини. Щоб зекономити на проживанні, можна оселитися не в самому курорті, а в одній із гостинних господ поруч. У сусідніх селах ніч на двох може коштувати від 1000 грн.

Київ

Якщо ви не зі столиці, обов’язково відвідайте її. Тут відпочинок на вихідних буде цікавим будь-якої пори року. Взимку Київ перетворюється на одне з найромантичніших міст України. Можна просто гуляти містом чи відвідувати музеї, галереї, тропічний павільйон в ботсаду імені Гришка. Варіантів відпочинку вистачить не на один день. Переночувати можна від 500 грн в готелі чи від 150 грн в хостелі.

Пирогів

Це колишнє село сьогодні стало частиною Києва, в якій знаходиться найбільший в Європі музей просто неба. За один день тут можна побачити різні цікаві місця України без необхідності подорожувати країною: в музеї зібрана старовинна архітектура та предмети побуту. На території Пирогова часто проводяться етнографічні заходи, працює зона фуд кортів. Вхід на територію коштує від 100 грн для дорослих.

“Лялина світлиця” в Опішні

Це унікальне місце за 40 км від Полтави, де можна відчути автентичність старовинної української культури. Власниця світлиці – Олена Щербань. Вона сама збирає рецепти та предмети побуту. Господиня проводить майстер-класи з приготування страв та виготовлення різних речей. Для відвідування Лялиної світлиці треба записуватися наперед, щоб узгодити вільні дати та вартість з усіма послугами.

Чернігівщина: “Дім хаскі” в Кладьківці

На березі Десни на Ніжинщині розташувався унікальний комплекс для відпочинку. Спочатку подружжя власників розводили собак цієї породи як хобі. Сьогодні на території комплексу знаходиться розплідник хаскі, коні та інші тварини у невеликому контактному зоопарку. Зимовий відпочинок тут складається саме зі спілкування з ними. Гостям пропонують катання на санях, у кареті, в собачій упряжці. Можна просто бавитися з тваринами та годувати їх. Тут же є номери для ночівлі родиною чи невеликою компанією від 3000 за добу.

Сьогодні подорожі Україною доступні багатьом. Перед плануванням відпочинку легко подивитися розклад руху потягів на сайті Tickets.ua та замовити тут же квитки. В туристичних місцях чимало варіантів для харчування, яке обійдеться зовсім не дорого. Та і проживання легко організувати для всієї родини, якщо розглянути різні варіанти трошки далі від туристичного центру.

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