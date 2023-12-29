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  • Куди мешканцям Дніпра, житло яких зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів рф, звертатися за матеріальною допомогою

Куди мешканцям Дніпра, житло яких зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів рф, звертатися за матеріальною допомогою

Сьогодні 18:09
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Новости Днепра про Куди мешканцям Дніпра, житло яких зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів рф, звертатися за матеріальною допомогою

У Дніпрі за дорученням міського голови Бориса Філатова виплачують матеріальну допомогу містянам, які залишились без житла або у кого воно частково зруйноване внаслідок ракетних обстрілів рф.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Щоб отримати матеріальну допомогу на відновлення житла, необхідно звернутися до адміністрації району для складання акту пошкодження. Після його отримання власник помешкання може звернутися до департаменту соціальної політики міськради.

Матеріальну допомогу надають, щоб відновити помешкання до придатного стану. Ми можемо надати її на заміну вікон, дверей. Матеріальна допомога не передбачає відшкодування за пошкоджену, знищену техніку, меблі тощо, – зазначили у міській раді.

Також відповідно до постанови Кабміну від 21.04.2023 № 381 власник пошкодженого/зруйнованого житла може звернутись по державну допомогу за програмою е-відновлення через застосунок «Дія». Детальну консультацію можна отримати у департаменті соціальної політики за номерами: (068) 913 46 88, (095) 415 18 54.

Зазначимо, у школі №62 (вул. Будівельників, 26) розгорнуто пункт для ночівлі. Він вмістить 80 людей.

Новости Днепра про Куди мешканцям Дніпра, житло яких зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів рф, звертатися за матеріальною допомогою

Контакти адміністрацій районів: 

Новости Днепра про Куди мешканцям Дніпра, житло яких зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів рф, звертатися за матеріальною допомогою

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